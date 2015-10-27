СЕО продвижение сайта в топ

Сайт по продаже женских сумок http://cymko.ru/ Необходимо сделать продвижение по названиям моделей и артикулам, например: "портфель 2-092" или "1-1994к скат3 нл кор сумка женская". Примерно 1000 наименований. Укажите сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сео специалист. Для продвижения сайта в топ.
Оставляйте пожалуйста заявки, кто готов обсудить.
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