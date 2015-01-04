Статья, тематика инвестирование

Здравствуйте, необходимо написать статью, тематика инвестиции. Так же чтобы было упоминание про интернет инвестиции hyip, статья должна быть уникальная.

В тексте употребить следующие ключевые слова:

-мониторинг hyip - 2 раза (можно склонять)

-высокодоходный инвестиционный проект- 1 раз

-мониторинг хайп проектов- 2 раза.

Уникальность 95% по адвего.

оплата 1$ за 1500, больше символов не надо.

Если сработаемся и понравиться тематика, буду заказывать на постоянной основе.