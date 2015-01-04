Написание описаний для сайта

$50
КопирайтингЗакрыт11 заявок357 просмотров
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Требуется написание текстов в разделы интернет-магазина, разделы прилагаю к с этим объявлением. От кандидата требуется грамотная письменная речь, умение писать техническим языком так как тематика нашего и-магазина высокоточное паяльное оборудование, предпочтителен опыт подобной работы. Уникальность текстов, учет требований в ТЗ. Опыт работы с 1с-битрикс.

Предпочтительно начать с основных 5ти разделов, цена 400руб. Остальной бюджет и обьем обговаривается с подходящим исполнителем. Спасибо.

9 лет назад
redp
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
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