Написание описаний для сайта

Требуется написание текстов в разделы интернет-магазина, разделы прилагаю к с этим объявлением. От кандидата требуется грамотная письменная речь, умение писать техническим языком так как тематика нашего и-магазина высокоточное паяльное оборудование, предпочтителен опыт подобной работы. Уникальность текстов, учет требований в ТЗ. Опыт работы с 1с-битрикс.

Предпочтительно начать с основных 5ти разделов, цена 400руб. Остальной бюджет и обьем обговаривается с подходящим исполнителем. Спасибо.