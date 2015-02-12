Написание статей с ключами - тематика Инжинерия

Собственно нужно писать статьи с ключами, даю название статьи и ключи, громкими словами не буду бросаться SEO копирайт и т.д., так как не знаю как проходит оптимизация текста под запросы. Объемы по разному по мере поступления ключевых слов, так же и писать можно не спеша пример:

слово: АУПС

ключи статьи: проект АУПС, система АУПС, автоматическая установка пожарной сигнализации, чертежи

прошу указывать цену в российских рублях

от 1000 до 2000 знаков на статью где как будет идти