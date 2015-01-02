Текст про jQuery Selectors + несколько примеров

$15
КопирайтингЗакрыт2 заявки176 просмотров
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http://foothold.ru/online/selectors.html

нужно написать текст об этом - порядка 2000 символов

+ несколько вопросов/ответов(5 вопросов/идей(это база знаний, поэтому вопрос может быть сформулирован как идея) по 400 + по 1 ответу(не обязательно) ) вот сюда http://foothold.ru/knowledge.html по этому

итого это около 4000 тыш символов исходя из рерайта в 3.5 доллара это будет около 15 долларов

Можно использовать материалы:

http://api.jquery.com/category/selectors/

http://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp

Вопросы ответы можно взять с http://stackoverflow.com/ ( отсортировав по популярности и тэгам jquery, selectors)

jQuery
9 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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