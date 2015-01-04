Цикл статей, автозапчасти

Требуется переписать контент и добавить в текст мои ключи на лединг. Cайт - ***************** Ключи есть. Тематика: похудание. Жду исполнителей, только девушек!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Месяц с небольшим назад уже размещал подобный проект, отобрал одного копирайтера, каковой и работает в данный момент по проекту, причём весьма ответственно. НО. Заказчик увеличивает объёмы, требует выдавать в день не 8, а порядка 15 статей, приготовил соответствующее финансирование. Имеющийся копирайтер с возросшим объёмом не справится, поэтому ищу ещё.
Копирую текст из первого задания. Сейчас всё аналогично:
"Предстоит большой объём работы, надо будет писать статьи, посвящённые автомобильным запчастям. Заполняем интернет-магазин. Объём одной статьи около 1500 знаков без пробелов, там будут тематические ключи (бампер Mazda 6 и проч.). Их надо будет органично вписывать в текст с оптимальной плотностью. И самое главное: грамотность, хороший слог, умение ёмко раскрыть тему. Дружить с автотематикой, более-менее разбираться, любить эту тему. Большим плюсом будет наличие в портфолио примеров работ на эту тему." Здесь я добавлю: не плюсом, а обязательным условием. Я буду вычитывать образцы текстов внимательно, оценивать грамотность и стиль письма.
"Объём в сутки будет порядка 8 статей по 1500 знаков.
По уровню оплаты: 95 руб. за 1000 знаков без пробелов. Строго такая сумма. К доллару не привязываемся - он нестабилен. Торг относительно обозначенной цифры - неуместен, бюджет свёрстан довольно жёстко.
Заказы буду каждый день выдавать партиями, по 8 статей.
Начало работы предварительно планируется на один из дней предстоящей недели." Вот здесь поправка: работа уже вовсю кипит, начало работы нового копирайтера планируется немедленно. То есть, грубо говоря, человек был нужен ещё вчера... но Новый Год... вчера разместить проект не мог :)
Прошу делать ваши предложения. Спасибо за них.
P.S. Тех авторов, которые уже откликались на мой предыдущий проект (http://www.weblancer.net/projects/647488.html) и не получили от меня положительного решения о сотрудничестве, прошу не беспокоить. Ваши тексты я в своё время уже внимательно (и довольно долго) вычитывал, значит, что-то не понравилось. Нужны другие люди. Спасибо за понимание.
- Похожие заказы
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется адаптация статей для наполнения сайта, после этого заказа при условии успешного выполнения обеспечиваем работой надолго))Копирайтинг60 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написать качественные статьи для людей (разбирающихся в данной тематике). Темы (лебедки,домкраты,тали,складская техника и т.д.). Объем статей 2000-2500 символов. Материал по теме предоставлю: в виде паспортов на изделия, ссылок на сайты. Общий объем на данный заказ 200000-220000 ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $100
Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. И 100 новостей из звезд шоу бизнеса и т.д. Качество и уникальность текста превыше всего: качество от 95% размер статьи 2,5к Картинки для статей должны ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть готовые тексты нужно сделать рерайтеинг на них на тематику Бинарные опционы.Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей на регулярной основе. Оплата 50р / 1000 символов без пробелов Просьба прикреплять свои работы на тематики "форекс/биржевой трейдинг/бинарные опционы" в качестве портфолио.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем грамотного специалиста для рерайта английских статей для американского блога со знаем английского и СЕО. Просьба предоставить ваши работы и цену за 1000 знаковКопирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, есть список ключевых слов по ключам нужно написать контент, также указанно количество символов. Прошу писать цену за тыс и срокиКопирайтинг35 заявокЗакрыт9 лет назад