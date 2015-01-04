Цикл статей, автозапчасти

КопирайтингЗавершен19 заявок318 просмотров
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Здравствуйте.

Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Месяц с небольшим назад уже размещал подобный проект, отобрал одного копирайтера, каковой и работает в данный момент по проекту, причём весьма ответственно. НО. Заказчик увеличивает объёмы, требует выдавать в день не 8, а порядка 15 статей, приготовил соответствующее финансирование. Имеющийся копирайтер с возросшим объёмом не справится, поэтому ищу ещё.

Копирую текст из первого задания. Сейчас всё аналогично:

"Предстоит большой объём работы, надо будет писать статьи, посвящённые автомобильным запчастям. Заполняем интернет-магазин. Объём одной статьи около 1500 знаков без пробелов, там будут тематические ключи (бампер Mazda 6 и проч.). Их надо будет органично вписывать в текст с оптимальной плотностью. И самое главное: грамотность, хороший слог, умение ёмко раскрыть тему. Дружить с автотематикой, более-менее разбираться, любить эту тему. Большим плюсом будет наличие в портфолио примеров работ на эту тему." Здесь я добавлю: не плюсом, а обязательным условием. Я буду вычитывать образцы текстов внимательно, оценивать грамотность и стиль письма.

"Объём в сутки будет порядка 8 статей по 1500 знаков.

По уровню оплаты: 95 руб. за 1000 знаков без пробелов. Строго такая сумма. К доллару не привязываемся - он нестабилен. Торг относительно обозначенной цифры - неуместен, бюджет свёрстан довольно жёстко.

Заказы буду каждый день выдавать партиями, по 8 статей.

Начало работы предварительно планируется на один из дней предстоящей недели." Вот здесь поправка: работа уже вовсю кипит, начало работы нового копирайтера планируется немедленно. То есть, грубо говоря, человек был нужен ещё вчера... но Новый Год... вчера разместить проект не мог :)

Прошу делать ваши предложения. Спасибо за них.

P.S. Тех авторов, которые уже откликались на мой предыдущий проект (http://www.weblancer.net/projects/647488.html) и не получили от меня положительного решения о сотрудничестве, прошу не беспокоить. Ваши тексты я в своё время уже внимательно (и довольно долго) вычитывал, значит, что-то не понравилось. Нужны другие люди. Спасибо за понимание.

9 лет назад
altuman80
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tanushonysh
Татьяна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$100
7 дней
Татьяна великолепно справилась с поставленной задачей и продолжает активно работать в нашем проекте, к нашей всеобщей радости. Хочу отметить следующее: - грамотность и стиль - практически безупречны. По ходу работы были некоторые замечания, поскольку у нас своеобразные требования к стилю. Все замечания Татьяной были мгновенно учтены, и впоследствии она выдавала именно такие тексты, которые нам необходимы; - ответственно подходит к поиску информации. Татьяна написала уже не один десяток статей, и по каждой из них она ищет полезную информацию, всегда стремится разнообразить материал - одним словом, действует именно так, как нам нужно. Никакой "воды", никаких общих фраз, только ценная информация, за которую платить деньги - одно удовольствие; - Татьяна всегда находится на связи, своевременно информирует о том, в какие сроки какие объёмы может написать, поэтому работать с ней очень удобно с точки зрения планирования. Вежлива. Дружелюбна. Схватывает на лету. Понимает с полуслова. Мы испытываем большое удовольствие от того, что Татьяна работает в нашем проекте и остаётся, без преувеличения, его "локомотивом". Искренне рекомендую всем!
Искренне рекомендую сотрудничество с Александром. Исключительно обязательный и компетентный заказчик. ТЗ формулирует предельно четко и подробно. Вопросов после прочтения, как правило, не остается. А если остаются, то тут же проясняются. С оплатой проблем не возникало – все платежи проведены строго в оговоренный срок и в полном объеме. От работы в проекте остались только приятные впечатления. На данный момент мы сотрудничаем уже около месяца и продолжаем работу.
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