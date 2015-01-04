altuman80

Александр altuman80

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Цикл статей, автозапчасти

    Здравствуйте. Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Имеющиеся копирайтеры с возросшим объёмом не справляются, поэтому ищу ещё. Копирую текст из первого задания. Сейчас всё аналогично: «Предстоит большой ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аудит сайта на Битрикс 1С и помощь в размещении статей на нём

    Здравствуйте. Имеется не очень сложный сайт, построенный на Битрикс 1С. Адрес: http://klimatstar.ru/ Требуется проверить его техническое состояние, выявить и исправить ошибки, которые на нём, как говорит владелец сайта, имеются. Далее я буду писать статьи ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Цикл статей, автозапчасти

    Здравствуйте. Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Ранее уже размещал подобные проекты, отобрал двух копирайтеров, каковые и работают в данный момент, причём весьма ответственно. НО. Заказчик увеличивает объёмы, требует ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Цикл статей, автозапчасти

    Здравствуйте. Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Месяц с небольшим назад уже размещал подобный проект, отобрал одного копирайтера, каковой и работает в данный момент по проекту, причём весьма ответственно. ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Цикл статей, автозапчасти

    Здравствуйте. Предстоит большой объём работы, надо будет писать статьи, посвящённые автомобильным запчастям. Заполняем интернет-магазин. Конкретные требования сейчас уточняются, они будут в ближайший понедельник. Пока могу сказать следующее: объём одной статьи около 1500 знаков без ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2000
10 баллов
10 лет назад
Цикл статей, автозапчасти
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Очень приятные впечатления от работы с Александром! Рекомендую!
Команда Кристины великолепно справилась с работой. Высокая скорость удачно была совмещена со столь же высоким качеством. Корректное общение. Одним словом, сплошные плюсы. Обязательно обращусь к Кристине вновь, и всем рекомендую это делать!
Ответный отзыв
tanushonysh
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Цикл статей, автозапчасти
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Искренне рекомендую сотрудничество с Александром. Исключительно обязательный и компетентный заказчик. ТЗ формулирует предельно четко и подробно. Вопросов после прочтения, как правило, не остается. А если остаются, то тут же проясняются. С оплатой проблем не возникало – все платежи проведены строго в оговоренный срок и в полном объеме. От работы в проекте остались только приятные впечатления. На данный момент мы сотрудничаем уже около месяца и продолжаем работу.
Татьяна великолепно справилась с поставленной задачей и продолжает активно работать в нашем проекте, к нашей всеобщей радости. Хочу отметить следующее: - грамотность и стиль - практически безупречны. По ходу работы были некоторые замечания, поскольку у нас своеобразные требования к стилю. Все замечания Татьяной были мгновенно учтены, и впоследствии она выдавала именно такие тексты, которые нам необходимы; - ответственно подходит к поиску информации. Татьяна написала уже не один десяток статей, и по каждой из них она ищет полезную информацию, всегда стремится разнообразить материал - одним словом, действует именно так, как нам нужно. Никакой "воды", никаких общих фраз, только ценная информация, за которую платить деньги - одно удовольствие; - Татьяна всегда находится на связи, своевременно информирует о том, в какие сроки какие объёмы может написать, поэтому работать с ней очень удобно с точки зрения планирования. Вежлива. Дружелюбна. Схватывает на лету. Понимает с полуслова. Мы испытываем большое удовольствие от того, что Татьяна работает в нашем проекте и остаётся, без преувеличения, его "локомотивом". Искренне рекомендую всем!
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