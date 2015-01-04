Татьяна великолепно справилась с поставленной задачей и продолжает активно работать в нашем проекте, к нашей всеобщей радости. Хочу отметить следующее: - грамотность и стиль - практически безупречны. По ходу работы были некоторые замечания, поскольку у нас своеобразные требования к стилю. Все замечания Татьяной были мгновенно учтены, и впоследствии она выдавала именно такие тексты, которые нам необходимы; - ответственно подходит к поиску информации. Татьяна написала уже не один десяток статей, и по каждой из них она ищет полезную информацию, всегда стремится разнообразить материал - одним словом, действует именно так, как нам нужно. Никакой "воды", никаких общих фраз, только ценная информация, за которую платить деньги - одно удовольствие; - Татьяна всегда находится на связи, своевременно информирует о том, в какие сроки какие объёмы может написать, поэтому работать с ней очень удобно с точки зрения планирования. Вежлива. Дружелюбна. Схватывает на лету. Понимает с полуслова. Мы испытываем большое удовольствие от того, что Татьяна работает в нашем проекте и остаётся, без преувеличения, его "локомотивом". Искренне рекомендую всем!