Здравствуйте. Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Имеющиеся копирайтеры с возросшим объёмом не справляются, поэтому ищу ещё. Копирую текст из первого задания. Сейчас всё аналогично: «Предстоит большой ...
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Имеется не очень сложный сайт, построенный на Битрикс 1С. Адрес: http://klimatstar.ru/ Требуется проверить его техническое состояние, выявить и исправить ошибки, которые на нём, как говорит владелец сайта, имеются. Далее я буду писать статьи ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Ранее уже размещал подобные проекты, отобрал двух копирайтеров, каковые и работают в данный момент, причём весьма ответственно. НО. Заказчик увеличивает объёмы, требует ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Месяц с небольшим назад уже размещал подобный проект, отобрал одного копирайтера, каковой и работает в данный момент по проекту, причём весьма ответственно. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Предстоит большой объём работы, надо будет писать статьи, посвящённые автомобильным запчастям. Заполняем интернет-магазин. Конкретные требования сейчас уточняются, они будут в ближайший понедельник. Пока могу сказать следующее: объём одной статьи около 1500 знаков без ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад