Добрый день! Столкнулась с проблемой - не могу активировать сайт на хостинге. Раньше пользовалась другим хостингом для блога, но сейчас дела обстоят с интернет-магазином. В общем, задача такая. ...
Аудит сайта на Битрикс 1С и помощь в размещении статей на нём
Здравствуйте.
Имеется не очень сложный сайт, построенный на Битрикс 1С. Адрес: http://klimatstar.ru/ Требуется проверить его техническое состояние, выявить и исправить ошибки, которые на нём, как говорит владелец сайта, имеются. Далее я буду писать статьи для всех разделов этого сайта, и нужно будет по мере написания размещать их в соответствующих разделах. Проставлять ссылки, выделять ключевые фразы для поискового продвижения – одним словом, типичная работа по наполнению. Я сам не владею Битрикс, я – копирайтер, поэтому я ищу специалиста, который поможет мне выполнить этот проект.
Общий бюджет сейчас согласуется с заказчиком. На работы, которые я описал выше, я выделю несколько тысяч рублей, не более пяти.
Кто может мне помочь?
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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