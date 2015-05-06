Аудит сайта на Битрикс 1С и помощь в размещении статей на нём

Здравствуйте.

Имеется не очень сложный сайт, построенный на Битрикс 1С. Адрес: http://klimatstar.ru/ Требуется проверить его техническое состояние, выявить и исправить ошибки, которые на нём, как говорит владелец сайта, имеются. Далее я буду писать статьи для всех разделов этого сайта, и нужно будет по мере написания размещать их в соответствующих разделах. Проставлять ссылки, выделять ключевые фразы для поискового продвижения – одним словом, типичная работа по наполнению. Я сам не владею Битрикс, я – копирайтер, поэтому я ищу специалиста, который поможет мне выполнить этот проект.

Общий бюджет сейчас согласуется с заказчиком. На работы, которые я описал выше, я выделю несколько тысяч рублей, не более пяти.

Кто может мне помочь?

Заранее спасибо.