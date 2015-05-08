Доброго времени суток. Есть верстка: http://basaridigital.com/villaelit/htmls/main.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/inform.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/contacts.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/living.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/object.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/form.html Необходимо привязать ее к сайту villaelit.com Сайт на joomla ...
Правка сайта
Добрый день!
Есть сайт - Drupal. Программист, который его делал слился, так и не доделал проект полностью.
Нужно произвести небольшие правки - тексты, кнопки и номер телефона.
Срок - сегодня-завтра.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $80
Сайт-визитка на WordPress с простой версткой Дизайн - 1 колоночный макет рассчитанный на ширину экрана 1024 пикселей(15 дюймовый монитор). На больших разрешениях экрана отображается полосой по центру экрана на фоне. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Приветствую! Срочно разыскиваю специалиста на доработку небольшой соцсети на Джумле. На мой взгляд, доделать осталось немного, но надо впрячься и скурпулёзно допилить. Верстать тоже придётся. Предлагайте – обсудим. ТОЛЬКО ПОСТОПЛАТА!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток. Есть верстка: http://basaridigital.com/villaelit/htmls/main.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/inform.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/contacts.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/living.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/object.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/form.html Необходимо переделать сайт villaelit.com Функционал делается с нуля (не на ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Поставил данный плагин. Поидее он должен был загрузить локаль на русском но этого не произошло. Нужна помощь с установкой русского (или переустановить сам плагин нормально).Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
В компанию - Золотой партнер Битрикс (Топ-30) требуется опытный программист 1С-Битрикс для работы над большими проектами магазинов и в техподдержке-доработке. Требования: отличное знание html+css, php, Bitrix, хорошие - js (jquery). ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://smetki.ru , нужно создать похожий сайт с такой же структурой меню и схожим дизайном. Контент переносить не нужно. Ищу людей для постоянных работ желательно с отзывами (хотя бы два отзыва). Пишите Ваши контакты ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
сайт нечаенно удалили нужно установить бэкап сайта на хостингСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Собственно бага тут: http://04208-com.1gb.ua/ Вылезла после миграции сайта на новый хостингСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы при поступлении заявки с лендинга в CRM Битрикс 24 создавалась карточка клиента. От вас нужен бюджет и сроки реализации. Лендинг на данный момент верстается, поэтому показать не могу.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад