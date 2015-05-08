Правка сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки146 просмотров

Добрый день!

Есть сайт - Drupal. Программист, который его делал слился, так и не доделал проект полностью.

Нужно произвести небольшие правки - тексты, кнопки и номер телефона.

Срок - сегодня-завтра.

Drupal
10 лет назад
freelance383
Тернер Сони 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zYoma
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$6
1 день
Оперативно откликнулся на заявку. Понял проблему. Помимо мелких правок на сайте за косячным исполнителем (подчищал огрехи) получил полноценное ТЗ и смог почти со всем справится. Работали в Drupal. Постоянно был на связи, по каждой поставленной задаче отчитывался сразу по выполнению. Оплата по выполнению. О ней даже не напоминал в процессе работы. В общем рекомендую.
Выполнял работу у данного заказчика. Человек адекватный, по всем вопросом проводил разъяснения/уточнения. Оплатил быстро. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

zYoma
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад