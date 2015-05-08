Правка сайта

Оперативно откликнулся на заявку. Понял проблему. Помимо мелких правок на сайте за косячным исполнителем (подчищал огрехи) получил полноценное ТЗ и смог почти со всем справится. Работали в Drupal. Постоянно был на связи, по каждой поставленной задаче отчитывался сразу по выполнению. Оплата по выполнению. О ней даже не напоминал в процессе работы. В общем рекомендую.