Доработки небольшой соцсети на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка118 просмотров

Приветствую!

Срочно разыскиваю специалиста на доработку небольшой соцсети на Джумле.

На мой взгляд, доделать осталось немного, но надо впрячься и скурпулёзно допилить.

Верстать тоже придётся.

Предлагайте – обсудим.

ТОЛЬКО ПОСТОПЛАТА!

Joomla
10 лет назад
emmis
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Нормальные парни. Можно работать.
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад