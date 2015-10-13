Доброго времени суток. Есть верстка: http://basaridigital.com/villaelit/htmls/main.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/inform.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/contacts.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/living.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/object.html http://basaridigital.com/villaelit/htmls/form.html Необходимо переделать сайт villaelit.com Функционал делается с нуля (не на ...
Доработки небольшой соцсети на Джумле
Приветствую!
Срочно разыскиваю специалиста на доработку небольшой соцсети на Джумле.
На мой взгляд, доделать осталось немного, но надо впрячься и скурпулёзно допилить.
Верстать тоже придётся.
Предлагайте – обсудим.
ТОЛЬКО ПОСТОПЛАТА!
Выбранный исполнитель
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