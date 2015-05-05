Обновить joomla 1.5 - 3

Здравствуйте, есть вот такие сайты на Joomla 1.5:

http://aneks.spb21.ru/

http://ext.spb21.ru/

http://exp.spb21.ru/

joomla нужно обновить до последней версии 3 с сохранением всей имеющейся функциональности (в т.ч. обновить Comunity Builder до версии 2)

!!! оригинальные сайты обновляются ежедневно, поэтому предварительный план такой:

1. отладить обновление на клонах сайта

2. подождать несколько (двух, думаю, хватит) суток для тестирования

3. Прекращаем обновлять старые сайты, затем обновить всё на продакшн (желательно в течении не более суток)

Просьба прислать желаемый способ оплаты, сроки и цены.

Спасибо.