Здравствуйте, есть 4 шаблона: - Одностраничник - Сайт услуг (визитка) - Интернет-магазин - Портал (готовые решения 1С-Битрикс для Маркетплейс). Нужно сделать их для ThemeForest желательно на WordPress или ...
Обновить joomla 1.5 - 3
Здравствуйте, есть вот такие сайты на Joomla 1.5:
joomla нужно обновить до последней версии 3 с сохранением всей имеющейся функциональности (в т.ч. обновить Comunity Builder до версии 2)
!!! оригинальные сайты обновляются ежедневно, поэтому предварительный план такой:
1. отладить обновление на клонах сайта
2. подождать несколько (двух, думаю, хватит) суток для тестирования
3. Прекращаем обновлять старые сайты, затем обновить всё на продакшн (желательно в течении не более суток)
Просьба прислать желаемый способ оплаты, сроки и цены.
Спасибо.
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