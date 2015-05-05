4 шаблона для ThemeForest

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Закрыт5 заявок187 просмотров

Здравствуйте, есть 4 шаблона:

- Одностраничник

- Сайт услуг (визитка)

- Интернет-магазин

- Портал

(готовые решения 1С-Битрикс для Маркетплейс).

Нужно сделать их для ThemeForest желательно на WordPress или любой другой предложенный Вами движок. С удовольствием рассмотрим любые варианты сотрудничества.

WordPress
10 лет назад
mdpca
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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