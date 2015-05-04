Верстка и dev сайта на wordpress (или только dev, без верстки)

Всем привет.

Разыскивается опытный wordpress-разработчик с опытом реализации проектов – необходимо сверстать макеты и интегрировать в шаблоны вордпресса (возможно без верстки, у нас обычно разделение на front/back идет), возможно доработки по админке, срок проекта 4 рабочих дня.

Оплата по договоренности, достойная, работа горящая, поэтому загруженность 5-8 часов в день – по договоренности. Только оплата по факту, возможна (но нежелательно) СБР. Ищем адекватного и знающего специалиста, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Требования:

- знание php/html/css/js на должном уровне;

- знание вордпресса на профессиональном уровне (задачи бывают сложные);

- присылайте примеры работ, 1-3 самых сложных проекта, что вам доводилось делать;

- быть на связи;

- уметь вникать в задачу, находить простое решение сложной задачи;

- адекватность, желание работать над знаковыми проектами в престижной команде профессионалов.

Компании не интересуют, только индивидуальные специалисты. Без примеров работ сразу (-)