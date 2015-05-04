Разработчик bitrix

Нужен разработчик, который знает битрикс от и до! который сможет с нуля сделать сайт. (дизайн согласован). есть сайт на simpla, поэтому нужно перевести его на битрикс. Куплена лицензия на битрикс Бизнес пакет. Оплата проекта сразу.

срочно!

Готовы работать на постоянной основе. прямой заказчик. только свой сайт! появление в офисе на короткое время - строго обязательно (Москва, м.Киевская)