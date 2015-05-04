Надо поменять перевод с русского на украинский язык в теме руками некоторых слов, исправить правильное отображение логотипа и убрать прокрутку в поле кол-во при просмотре через фаерфокс. Только для вэблансеров с Украины.
Разработчик bitrix
Нужен разработчик, который знает битрикс от и до! который сможет с нуля сделать сайт. (дизайн согласован). есть сайт на simpla, поэтому нужно перевести его на битрикс. Куплена лицензия на битрикс Бизнес пакет. Оплата проекта сразу.
срочно!
Готовы работать на постоянной основе. прямой заказчик. только свой сайт! появление в офисе на короткое время - строго обязательно (Москва, м.Киевская)
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