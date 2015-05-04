Доработка макета wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок108 просмотров

Добрый день.

Нужно настроить вывод подкатегорий постов. В левом меню кликают на категорию, открываются подкатегории, при клике по подкатегории открывается пост. Сейчас не отображаются images подкатегорий. Нужно сделать чтобы отображались!

WordPress
10 лет назад
inkognitod
Денис 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров