Изменить нужно следующее: 1. логотип в полный размер сделать 2. убрать ссылку с логотипа, чтоб был просто логотип без ссылки на главную 3. навигация - сделать урлы такого вида: категория/Page-2.html 4. ...
Доработка макета wordpress
Добрый день.
Нужно настроить вывод подкатегорий постов. В левом меню кликают на категорию, открываются подкатегории, при клике по подкатегории открывается пост. Сейчас не отображаются images подкатегорий. Нужно сделать чтобы отображались!
Заявки фрилансеров
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