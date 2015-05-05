Настроить поиск на сайте

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки173 просмотра

Требуется настроить поиск на сайте metpr.ru и elpac.ru шаблона одинаковый ! Каталоги разные.

CMS 1C-Bitrix. Срок день. Оплата на карту или яндекс.деньги

10 лет назад
skimsk
Антон 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikita-oz
Никита 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$12
2 дня
Работу выполнил качественно , по этапно - все как поставлено было в ТЗ )))) Рекомендую !
Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в оговоренные сроки. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nikita-oz
Никита 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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