Помощь в ведение сайта на CMS Joomla + JoomShopping.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок132 просмотра

Здравствуйте!

Необходима помощь в ведении проекта на CMS Joomla. Установка дополнений, помощь в обновлениях, исправлении ошибок и проблем, и т.д.

Joomla
10 лет назад
vasili1986
Василий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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