Создать краудфандинговую платформу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужно создать краудфандинговую платформу, аналогичную boomstarter.ru, na-starte.com, planeta.ru. На 1C-Битрикс. Полностью, "по ключ". Функционал, дизайн, админка и пр. Присылайте в личку цены и сроки.

10 лет назад
myoda
Павел 
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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