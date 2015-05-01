Правки Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки78 просмотров

Нужно исправить несколько моментов в интернет-магазине (связано с регистрацией на сайте и оформлением заказа)

Подробности - при личной переписке.

На связи буду с 5 мая.

10 лет назад
yurkspb
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров