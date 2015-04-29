Нужно добавить фильтр по категориям при выводе товаров по бренду. Вот так должно выглядеть: yadi.sk/i/ZAeFC2N4gJH7b
Установка кода sape
Здравствуйте
нужна помощь в установке кода sape
сайт на ВП
желательно по схеме : вот код, установите туда-то, удалите то-то
с предложением : давайте доступ все сделаю ...просьба не обращаться
оплата - WMR - безопасная сделка
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