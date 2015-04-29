Перенести сайт с Joomla на Wordpress и сделать несколько доработок.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки99 просмотров

Нужно аккуратно перенести действующий сайт спортивного клуба

http://togliattiflyteam.ru/ на новый шаблон

http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226.

Шаблон уже куплен, исходники предоставлю. Во вложении - полное техзадание.

От вас стоимость работ и сроки исполнения.

JoomlaWordPress
10 лет назад
TogliattiFlyTeam
Алексей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

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