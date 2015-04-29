Удалить дубли страниц. Сайт на джумла 3

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Нужно удалить дублирующиеся страницы на сайте. В идеале искоренить причину этих дублей. Пару месяцев назад перенес старый сайт на новый шаблон yougrids от yoojoomla. Несколько дней назад начала снижаться посещаемость, сегодня обнаружили что у половины страниц есть дубли вида about?change_direction=1 и about?change_direction=2.

Joomla
10 лет назад
ingeneered
Николай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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