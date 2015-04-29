Обновить WP до 4.2.1

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка102 просмотра

Не получается обновить на двух сайтах с 4.2 до 4.2.1

Плагины тоже не обновляются.

Разбираться некогда, поэтому ищу знающего который быстренько поправит )

WordPress
10 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров