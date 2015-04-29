Здравствуйте, Мне нужно оптимизировать сайт на базе последней версии джумла для мобильных платформ. Шаблон Protostar, который желательно оставить, его следует доработать (то есть использование шаблонов других производителей не желательно, только в случае если нет ...
Обновить WP до 4.2.1
Не получается обновить на двух сайтах с 4.2 до 4.2.1
Плагины тоже не обновляются.
Разбираться некогда, поэтому ищу знающего который быстренько поправит )
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