Дробное число товара в Престашоп 1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка133 просмотра

Ищу смельчака, который готов попробовать реализовать расчет цены и добавление дробного числа товара в Престашопе 1.6 по этому мануалу: https://www.prestashop.com/forums/topic/93968-change-order-quantity-to-a-decimal-value/page-3 (сообщение #51) или другим способом, если у Вас есть такой опыт.

PrestaShop
10 лет назад
sevostyanoff
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров