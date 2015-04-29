Дробное число товара в Престашоп 1.6

Ищу смельчака, который готов попробовать реализовать расчет цены и добавление дробного числа товара в Престашопе 1.6 по этому мануалу: https://www.prestashop.com/forums/topic/93968-change-order-quantity-to-a-decimal-value/page-3 (сообщение #51) или другим способом, если у Вас есть такой опыт.