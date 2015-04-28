Нужно докрутить адаптивность типового шаблона Srtiking Wordpress Чтобы на https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ было все хорошо. Сейчас: главная страница, страница рубрик - адаптивны. Постовая запись и страницы - не адаптивны.
Правки на сайте битрикс
Правки на сайте битрикс
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
ТЗ по запросу
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