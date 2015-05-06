Требуется внести правки

Добрый день. Необходимо внести правки на сайт, движок MODX. Часть ТЗ в приложении для оценки. Просьба указывать стоимость после прочтения ТЗ, а то многие ставят цену даже не читая.

Если сработаемся, то предоставлю еще немало работы.