Требуется внести правки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки112 просмотров

Добрый день. Необходимо внести правки на сайт, движок MODX. Часть ТЗ в приложении для оценки. Просьба указывать стоимость после прочтения ТЗ, а то многие ставят цену даже не читая.

Если сработаемся, то предоставлю еще немало работы.

MODX
10 лет назад
blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 лет назад
$20
2 дня
Все отлично. Будем работать дальше.
Отличный заказчик! Рекомендую как надёжного и приятного в коммуникации. Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 лет назад