Нужно исправить пару ошибок на сайте под Wordpress

Добрый день

Нужно исправить пару мелких ошибок на сайте, работающем на Wordpress. Список ошибок по верстке и программированию указан в документе, который приложен к письму.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документом и дайте срок и цену на выполнения заказа. Наш бюджет составляет не больше 20 долларов.

Заранее спасибо.