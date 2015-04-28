Нужно исправить пару ошибок на сайте под Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок86 просмотров

Нужно исправить пару ошибок на сайте под Wordpress

Добрый день

Нужно исправить пару мелких ошибок на сайте, работающем на Wordpress. Список ошибок по верстке и программированию указан в документе, который приложен к письму.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документом и дайте срок и цену на выполнения заказа. Наш бюджет составляет не больше 20 долларов.

Заранее спасибо.

WordPress
10 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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