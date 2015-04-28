Нужна готовая система учета заказов для фирмы, которая занимается написанием студенческих работ. Необходимые функции системы: Каждый участник процесса должен иметь свой кабинет, в котором должны быть настроены уровни доступа( заказчик, менеджер, исполнитель, партнер, ...
Нужно исправить пару ошибок на сайте под Wordpress
Нужно исправить пару ошибок на сайте под Wordpress
Добрый день
Нужно исправить пару мелких ошибок на сайте, работающем на Wordpress. Список ошибок по верстке и программированию указан в документе, который приложен к письму.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документом и дайте срок и цену на выполнения заказа. Наш бюджет составляет не больше 20 долларов.
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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