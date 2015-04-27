Установить и настроить шаблон WP по ТЗ.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок168 просмотров

Нужно установить и настроить шаблон по тз.

На своем сервере настроить, проверю снаружи внутри и оплачиваю.

Оплата по WMR

Сделать за один день. Стоимость 3000 рублей.

WordPress
10 лет назад
mitrakov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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