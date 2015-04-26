Страница с товаром сейчас имеет такой адрес http://greencycle.bike/ru/portfolio-view/38-2/ Надо сделать так, чтобы адрес имел вид http://greencycle.bike/ruchki/38-2/ Аналогичное действие необходимо для категорий Сейчас страница категории ...
Не работает редактор медиафайлов в опубликованных постах WP
Во впервые создаваемых записях Wordpress редактор медиа-файлов работает, но при этом не работает в уже созданных записях. При нажатии на кнопку "добавить медиафайл" ничего не происходит.
Нужно исправить это.
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