Не работает редактор медиафайлов в опубликованных постах WP

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Во впервые создаваемых записях Wordpress редактор медиа-файлов работает, но при этом не работает в уже созданных записях. При нажатии на кнопку "добавить медиафайл" ничего не происходит.

Нужно исправить это.

WordPress
10 лет назад
Gregorian2011
Екатерина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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