Доработка веб-приложения на laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Система для заказа доставки.

Есть готовая цмс на ларавел:

http://codecanyon.net/item/laravel-cms-crud-builder-administrator/7194641

задача заключается в разработке модулей:

1. водители – таблицы реляционных данных для соответсвующей группы пользователей.

2. клиенты – тоже самое...

3. заказы – динамическая таблица с заказами.

Имеется готовая схема БД и примеры бизнес логики на java.

Фронтэнд должен содержать: форму заказа доставки с небольшими наворотами, форму отслеживания статуса заказа и несколько стат. страниц...

В логику модулей необходимо заложить кейсы обработки, маршрутизации и отслеживания заказов.

Просьба в заявке сразу указывать примерную цену и сроки.

JavaLaravel
10 лет назад
dubrovinnikita1
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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