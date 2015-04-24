Интегрировать в шаблон WP плагин qTranslate

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Закрыт1 заявка132 просмотра

В шаблон Worpdress корректно интегрировать плагин qTranslate.

Поправить верстку после его подключения (некорректно отображаются некоторые шрифты).

WordPress
10 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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