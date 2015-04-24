Сверстать одну страницу и посадить на движок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки113 просмотров

Надо перевести в электронный вид и посадить на любой движок, в идеале Wordpress, чтобы через админку можно было корректировать картинки и тексты.

500р.

WordPress
10 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров