Нужно натянуть новый шаблон, он встал криво, вот смотрите http://remontres.ru/ В итоге нужно так чтоб все работало нормально. Вообщем помогите :)
Сверстать одну страницу и посадить на движок
Надо перевести в электронный вид и посадить на любой движок, в идеале Wordpress, чтобы через админку можно было корректировать картинки и тексты.
500р.
Заявки фрилансеров
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