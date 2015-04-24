Натянуть шаблон opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки111 просмотров

Нужно натянуть новый шаблон, он встал криво, вот смотрите http://remontres.ru/

В итоге нужно так чтоб все работало нормально.

Вообщем помогите :)

Opencart
10 лет назад
rudnizki
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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