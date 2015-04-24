Создание функционала на сайте с CMS Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки140 просмотров

Есть задача, нужно вывести страницу определенного типа материала, например, «Медиа». На странице выводятся поля материала «Медиа» плюс связанные с ним типы материалов, например «Компания», «Пользователь» и т.п. У каждого типа материалов должен быть свой виджет рейтинга. Данные по рейтингам будут потом использоваться в Views.

Была попытка сделать вывод «Медиа» и связанных с ним типов материалов с помощью модуля Panels, а для рейтингов использовать модуль Rate. Но эта связка не позволяет выводить несколько виджетов рейтинга Rate в одной панели.

Кто может помочь с реализацией описанного функционала? Интересуют сроки и стоимость.

Drupal
10 лет назад
paulzp
Павел 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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