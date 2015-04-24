Мелкие правки сайта на Joomla

Здравствуйте,

Нужна помощь в Joomla, нет опыта.

1. На главной странице 5 плиток (ссылки на разделы) поменять ссылки на другие разделы.

2. В футере в контактах поменять почту и телефон, скрыть ссылку на скачивание прайса.

3. Поправить наименование организации по всему сайту (везде где встречается в текстах).

Показать где меняли ссылки на другие разделы, так как их менять будем постоянно.

Спасибо.