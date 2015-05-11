Сверстать сайт медцентра и натянуть на CMS

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок261 просмотр

Сверстать сайт медцентра и натянуть на CMS

срок 10 дней

бюджет до 20 000 рублей

макет есть в PSD

выбор CMS обсуждаем.

Постоплата, а то уже несколько программистов скрылись после внесения предоплаты. Сделайте, покажите на своем сервере и после оплаты заливайте на хостинг клиенту.

Покажите портфолио, желательна адаптивная вёрстка.

заявки пишите на почту смотрите в моём профиле

10 лет назад
RishatPR
Ришат 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$100
10 дней
Вовремя сделал сайт. Это в наше время большая редкость. Поэтому очень рекомендую Ярослава в качестве подрядчика по разработке сайтов.
Отличный заказчик. Постоянный онлайн, быстрые ответы, оплата в срок! Всё что нужно для приятной работы Понравилось работать с Ришатом, буду рад сотрудничать с ним дальше!

Заявки фрилансеров

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад

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