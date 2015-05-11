Есть задача, нужно вывести страницу определенного типа материала, например, «Медиа». На странице выводятся поля материала «Медиа» плюс связанные с ним типы материалов, например «Компания», «Пользователь» и т.п. У каждого типа материалов должен быть ...
Сверстать сайт медцентра и натянуть на CMS
Сверстать сайт медцентра и натянуть на CMS
срок 10 дней
бюджет до 20 000 рублей
макет есть в PSD
выбор CMS обсуждаем.
Постоплата, а то уже несколько программистов скрылись после внесения предоплаты. Сделайте, покажите на своем сервере и после оплаты заливайте на хостинг клиенту.
Покажите портфолио, желательна адаптивная вёрстка.
заявки пишите на почту смотрите в моём профиле
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