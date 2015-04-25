Битрикс: всплывающее окно выбора региона

Требуется на Битриксе сделать задачу по ТЗ:

Сделать всплывающее окно выбора региона

работающее через Geo IP

как сделано на www.ulmart.ru/

http://seo-index.ru/-/clip-2015-04-09-19-18-32-55192320.jpg

Нам нужно сделать еще несколько задач по этой теме и по другим модулям сайта. Какой тариф у ваших работ? Если оплата почасовая – стоимость часа.