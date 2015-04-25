Необходимо сверстать 2 страницы (главную и каталог товаров) сайта и внедрить в систему правления сайтом, система управления сайтом HostCMS. В прикрепленном файле есть дизайн. условия следующие по оплате, разбиваем на 2 части, ...
Битрикс: всплывающее окно выбора региона
Требуется на Битриксе сделать задачу по ТЗ:
Сделать всплывающее окно выбора региона
работающее через Geo IP
как сделано на www.ulmart.ru/
http://seo-index.ru/-/clip-2015-04-09-19-18-32-55192320.jpg
Нам нужно сделать еще несколько задач по этой теме и по другим модулям сайта. Какой тариф у ваших работ? Если оплата почасовая – стоимость часа.
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