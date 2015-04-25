Необходимо сверстать макет PSD. Движок любой. Сайт каталог, без корзины. Желательно завтра показать часть работ. Делаете на своем хостинге. Оплата по факту, отдам работу тому, кто предложит минимальную стоимость.
Реферальная схема для ИМ на PrestaShop
Нужно для магазина на PrestaShop организовать схему, по которой можно будет учитывать заказы, сделанные по реферальной ссылке. То есть проблематика следующая: есть сайты-партнеры, которые отправляют посетителей на ИМ. Нужно создать схему-последовательность: реферальная ссылка плюс контроль заказа от клиента, пришедшего по такой ссылке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
По непонятным причинам сильно замедлилась работа сайта bereg-nadejdy.ru. Необходимо выяснить, в чём причина "тормозов", и устранить проблему.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать сайт на DLE, по функционалу типовой киносайт. Дизайн готов. Срок - 3 дня, поэтому ищю специалиста, который сможет натянуть дизайн сразу на движок, без промежуточного этапа верстки. Наличие опыта в реализации ...Завершен10 лет назад
Требуется на Битриксе сделать задачу по ТЗ: Сделать всплывающее окно выбора региона работающее через Geo IP как сделано на www.ulmart.ru/ http://seo-index.ru/-/clip-2015-04-09-19-18-32-55192320.jpg Нам нужно сделать ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо сверстать 2 страницы (главную и каталог товаров) сайта и внедрить в систему правления сайтом, система управления сайтом HostCMS. В прикрепленном файле есть дизайн. условия следующие по оплате, разбиваем на 2 части, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Система для заказа доставки. Есть готовая цмс на ларавел: http://codecanyon.net/item/laravel-cms-crud-builder-administrator/7194641 задача заключается в разработке модулей: 1. водители – таблицы реляционных данных для соответсвующей группы ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Сверстать сайт медцентра и натянуть на CMS срок 10 дней бюджет до 20 000 рублей макет есть в PSD ...Завершен10 лет назад
Есть задача, нужно вывести страницу определенного типа материала, например, «Медиа». На странице выводятся поля материала «Медиа» плюс связанные с ним типы материалов, например «Компания», «Пользователь» и т.п. У каждого типа материалов должен быть ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Со вчерашнего дня медленно работает сайт на wp, его грузить какой то скрипт, необходимо устранить эту проблему.Завершен10 лет назад