Реферальная схема для ИМ на PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужно для магазина на PrestaShop организовать схему, по которой можно будет учитывать заказы, сделанные по реферальной ссылке. То есть проблематика следующая: есть сайты-партнеры, которые отправляют посетителей на ИМ. Нужно создать схему-последовательность: реферальная ссылка плюс контроль заказа от клиента, пришедшего по такой ссылке.

PrestaShop
10 лет назад
advoob
Андрей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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