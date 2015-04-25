Необходимо разработать сайт на DLE, по функционалу типовой киносайт. Дизайн готов. Срок - 3 дня, поэтому ищю специалиста, который сможет натянуть дизайн сразу на движок, без промежуточного этапа верстки. Наличие опыта в реализации ...
Решить проблему с медленной работой сайта на Wordpress
По непонятным причинам сильно замедлилась работа сайта bereg-nadejdy.ru. Необходимо выяснить, в чём причина "тормозов", и устранить проблему.
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