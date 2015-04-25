Решить проблему с медленной работой сайта на Wordpress

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Закрыт4 заявки140 просмотров

По непонятным причинам сильно замедлилась работа сайта bereg-nadejdy.ru. Необходимо выяснить, в чём причина "тормозов", и устранить проблему.

WordPress
10 лет назад
Vonasur
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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