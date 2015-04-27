Рабочий процесс в Sharepoint

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Настроить рабочий процесс (workflow) утверждения документа в Sharepoint 2010:

после создания документ автоматически регистрируется (получает входной номер), утверждается первым лицом и затем получает статус окончательного от второго лица.

10 лет назад
Dynamos
Андрей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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