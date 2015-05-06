Dynamos

Андрей Dynamos

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа на Python

    $40

    Разработать скрипты на Python: - экспорт данных из предоставленных файлов Excel в базу SQLite; - создание отчетов в файле Excel согласно условиям на основе выборки данных из SQLite; - построить графики ...

    PythonSQLite
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсер логов

    Парсер логов сервера. Использовать Python.  Программа должна работать на Linux платформе и Win. Фрагмент лога во вложении.

    LinuxPython
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 3D модель

    Доброго дня, хочу заказать модель в SolidWorks:нужно показать отрезок трубы с наложенной заплаткой (телесный угол заплатки 120 град. ). Заплатка прижимается к трубе двумя хомутами. Фото трубы, хомутов предоставлю. Цель работы - ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рабочий процесс в Sharepoint

    Настроить рабочий процесс (workflow) утверждения документа в Sharepoint 2010: после создания документ автоматически регистрируется (получает входной номер), утверждается первым лицом и затем получает статус окончательного от второго лица.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Каталог запчастей

    $70

    Программа для хранения и поиска по каталогу запчастей (машиностроение). Разные категории и подкатегории (до 3-го уровня) запчастей с параметрами для каждой категории и ценами. Поиск - фильтр по названию и параметрам. Импорт из прайса, ручной ...

    SQL
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Программа на Python
PythonSQLite
Благодарю за интересную работу и своевременную оплату. Рекомендую.
Благодарен Алексею за оперативность в выполнении и точное соответствие разработанной программы заданию.
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filartur_yndex
Артур 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Парсер логов
LinuxPython
Отличный заказчик! Оперативно отвечает на возникшие вопросы, в процессе разработки. Оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Выполненной работой доволен. Парсер написан с доп. полезными функциями, инициативно предложенными исполнителем.
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Antom__
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Парсер сайта объявлений
Python
Сотрудничество прошло нормально.
Профи. Особо отмечу быстрое выполнение работы.
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Sensarg
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Объединить два запроса в один результат
SQL
Хороший заказчик.
Михаил быстро выполнил заказ (запросы в MS SQL Server). Результат полностью соответствует ожиданиям. Могу рекомендовать как знающего специалиста.
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