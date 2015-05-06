Разработать скрипты на Python: - экспорт данных из предоставленных файлов Excel в базу SQLite; - создание отчетов в файле Excel согласно условиям на основе выборки данных из SQLite; - построить графики ...
- $40Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Парсер логов сервера. Использовать Python. Программа должна работать на Linux платформе и Win. Фрагмент лога во вложении.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго дня, хочу заказать модель в SolidWorks:нужно показать отрезок трубы с наложенной заплаткой (телесный угол заплатки 120 град. ). Заплатка прижимается к трубе двумя хомутами. Фото трубы, хомутов предоставлю. Цель работы - ...3D-графиканет заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Разработать парсер сайта объявлений. Желательно использовать Python.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Заменить текст на двух картинках, подобрав максимально похожий шрифт по оригиналуИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт10 лет назад
База MS SQL Server 2008, для Project Server Есть два запроса, рабочих. Надо создать запрос, который объединит выводимые результаты в одну таблицу/представление. Запросы предоставлю.Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Настроить рабочий процесс (workflow) утверждения документа в Sharepoint 2010: после создания документ автоматически регистрируется (получает входной номер), утверждается первым лицом и затем получает статус окончательного от второго лица.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $70
Программа для хранения и поиска по каталогу запчастей (машиностроение). Разные категории и подкатегории (до 3-го уровня) запчастей с параметрами для каждой категории и ценами. Поиск - фильтр по названию и параметрам. Импорт из прайса, ручной ...Базы данных7 заявокЗакрыт10 лет назад