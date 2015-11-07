Отредактировать два изображения

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заменить текст на двух картинках, подобрав максимально похожий шрифт по оригиналу

8 лет назад
Dynamos
Андрей 
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад