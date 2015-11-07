Отредактировать два изображения

Здравствуйте! Необходимо найти и отредактировать 500 картинок определенной тематики (электрика). Подробности лично. Изначально предоставление 50 картинок и оплата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заменить текст на двух картинках, подобрав максимально похожий шрифт по оригиналу
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