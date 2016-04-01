Оформить лого в графическом редакторе

Есть рисунок (файл1). Необходимо нарисовать в том же стиле, но под нашу сферу. Примерный эскиз прикрепляю (файл2). Очень примерный эскиз- расположение на Ваше усмотрение. Мы занимаемся ограждениями из нержавеющей стали (прикрепляю фото главной страницы index_v4.jpg) На рисунке ...