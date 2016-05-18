Необходимо найти и отредактировать, при необходимости, 500 картинок.

$120
Иллюстрации и РисункиЗавершен47 заявок480 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо найти и отредактировать 500 картинок определенной тематики (электрика). Подробности лично. Изначально предоставление 50 картинок и оплата.

8 лет назад
vasili1986
Василий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$120
10 дней
Работа выполнена качественно и в срок.
Отличный заказчик, все на высшем уровне!
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