Рисунок по образу другого

Нарисовать в векторе узор из представленного фото с заменой буквы "Г" на инициалы "НВ" в стилистике узора. Узор требуется для вышивки на скатерти, поэтому его стороны должны быть под углом 90 градусов и сторона узора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рисунок (файл1). Необходимо нарисовать в том же стиле, но под нашу сферу. Примерный эскиз прикрепляю (файл2). Очень примерный эскиз- расположение на Ваше усмотрение.
Мы занимаемся ограждениями из нержавеющей стали (прикрепляю фото главной страницы index_v4.jpg)
На рисунке все выделенные элементы из нержавеющей (блестящей) стали. Прикрепляю примерное описание элементов (файл3)
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