Рисование картинок.

Задача: красиво перерисовать 5 диаграм в MS Visio. Все диаграммы похожего объема, пример такой диаграммы в аттаче. Проект желательно начать делать с воскресенья, но утро понедельника тоже подойдет. Пишите первое слово в заявке "выходные". Работа ...
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Здравствуйте.
Ищу исполнителя по рисованию картинок для блога (2-3 картинки в неделю)
Тематика: Эзотерика, религия, психология
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