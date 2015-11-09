Отрисовать рамку

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки215 просмотров
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Требуется отрисовать красиво рамку , в которой будет находится форма для отправки. Рамка в историческом стиле, сверху должно быть место под

логотип. Подробнее отпишу в личку.

надо отрисовать за 2 дня, и отдать исходники.

8 лет назад
kotyara13
Катя 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
8 лет назад
$30
2 дня
К сожалению не сделал то, что требовалось. Ну и ладно. Жалко потерянного времени только. На контакт выходит, но сам решает, когда проект закончен, а когда нет... что очень странно. Удачи
Сотрудничество состоялось не до конца из-за недопонимания. В целом рекомендую этого заказчика как адекватного человека.
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