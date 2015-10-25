Нужна картинка для статьи в личный блог

Нужно перерисовать с некоторыми изменениями и в хорошем разрешении. Чтоб при распечатки на лист А4 было все отлично видно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые мастера фотошопа. Я веду свой личный блог на движке wordpress, и время от времени мне нужно подобрать и уникализировать, или нарисовать с нуля картинки для моих статей. Сейчас нужна одна картинка размером 300 на 200 или 300 на 300 пикселов, что там должно быть нарисовано, скажу в личной переписке, а от вас хочу узнать:
1. Цену на создание такой картинки.
2. сроки, в которые вы её можете создать.
А также увидеть ваши примеры работ, если они у вас уже имеются. Жду ваши ответы к этому проекту, и по их результатам выберу одного исполнителя.
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