Перевод из pdf в illustrator

Сроки - часть к обеду в понедельник, остальную часть вечером в понедельник. Стиль картинок прикрепил (чемодан, пробирки). Тематика и даже цвет фона совпадают ) Всё по тексту, из которого сами решаете как и что нарисовать. Формат png с ...