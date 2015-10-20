Планы зала

Необходима прорисовка по имеющимся фотографиям рисунков термических печей. Качество рисунков должно быть приближено к фотографическому, т.е. настоящему. Размер изображения должен быть достаточно крупным. Цвет должен соответствовать представленным образцам, но на всех рисунках должен быть одинаковым ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать план концертного зала (подложку) для использования на сайте при заказе билетов.
Пример 1:
Пример графики (подложки): http://www.mikhailovsky.ru/img/default/scheme_ru.jpg
Графика в работе: http://www.mikhailovsky.ru/buy_now/tickets/672833/
Пример 2:
Пример графики (подложки): http://www.philharmonia.spb.ru/_common/css/images/plan_346.png
Графика в работе: http://www.philharmonia.spb.ru/tickets/buyabonements/61897/?osid=8bfaaa24bf3a0fb78b9a5823148fba97
Планы, которые необходимо изобразить по подобию примера:
План 1:
http://img.leprosorium.com/2460503
План 2:
http://img.leprosorium.com/2460506
Необходимо указать четыре теплых цвета (как в примере), для обозначения разных статусов у мест в зале:
1. Свободно
2. Продано - цвет серый, общий свет подложки
3. Забронировано
4. Зарезервировано
Все должно быть в единой стилистике (цвета, шрифты и прочее) и вписываться в страницу сайта (Скриншот: http://img.leprosorium.com/2460509)
Ширина графики: 850px; (800-900)
Шрифт: Tahoma, либо другой при необходимости.
Результат: JPG, PNG, а так же исходники в формате PSD.
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