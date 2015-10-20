Планы зала

Необходимо нарисовать план концертного зала (подложку) для использования на сайте при заказе билетов.

Пример 1:

Пример графики (подложки): http://www.mikhailovsky.ru/img/default/scheme_ru.jpg

Графика в работе: http://www.mikhailovsky.ru/buy_now/tickets/672833/

Пример 2:

Пример графики (подложки): http://www.philharmonia.spb.ru/_common/css/images/plan_346.png

Графика в работе: http://www.philharmonia.spb.ru/tickets/buyabonements/61897/?osid=8bfaaa24bf3a0fb78b9a5823148fba97

Планы, которые необходимо изобразить по подобию примера:

План 1:

http://img.leprosorium.com/2460503

План 2:

http://img.leprosorium.com/2460506

Необходимо указать четыре теплых цвета (как в примере), для обозначения разных статусов у мест в зале:

1. Свободно

2. Продано - цвет серый, общий свет подложки

3. Забронировано

4. Зарезервировано

Все должно быть в единой стилистике (цвета, шрифты и прочее) и вписываться в страницу сайта (Скриншот: http://img.leprosorium.com/2460509)

Ширина графики: 850px; (800-900)

Шрифт: Tahoma, либо другой при необходимости.

Результат: JPG, PNG, а так же исходники в формате PSD.